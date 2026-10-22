Esenyurt'ta bozuk asansör engelli vatandaşın merdivenlerden taşınmasına neden oldu

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Esenyurt'taki Haramidere metrobüs durağında bozuk asansör nedeniyle engelli bir vatandaş, merdivenlerden taşındı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Haramidere metrobüs durağında yaşanan olay, toplu ulaşımda engelli vatandaşların karşılaştığı sorunları yeniden gündeme getirdi. Durakta arızalı asansör nedeniyle engelli bir vatandaş, çevredeki kişilerin yardımıyla merdivenlerden taşınmak zorunda kaldı.

Vatandaşın merdivenlerden indirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansırken, olay engelli bireylerin toplu ulaşım hizmetlerine erişiminde asansörlerin önemini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı