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Esenyurt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı, 5 Kg Madde

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İstanbul Esenyurt'ta bir adrese düzenlenen operasyonda 5 kilogram 252 gram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, adreste 5 kilogram 252 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Esenyurt ilçesi Koza Mahallesi'nde bir adreste, uyuşturucu madde ticareti yapıldığının tespit edilmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. 24 Temmuz gün tespit edilen adrese ekiplerce operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, A.A. (32), F.H. (25), V.A. (25) ve K.A. (27) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ekiplerin adreste yaptığı aramada, 5 kilogram 252 gram uyuşturucu madde, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjörler ele geçirildi. Öte yandan, şüpheli şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda da, 6 adet cep telefonu, 4 bin 300 Türk lirası ve 10 euro para da ele geçirildi.

1 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. (32), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. F.H., V.A. ve K.A. isimli şahıslar ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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