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Esenyurt'ta Bıçaklı Saldırgan Dehşeti

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Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırganın sokaklarda dolaşarak 9 kişiyi bıçakladığı olayda yaralananlar yaşadıklarını anlattı. Yaralılardan Mehmet Üstel, saldırganın sabah başladığını ve kendisini öğlen bıçakladığını belirtirken, saldırganın hedef aldığı kişilerin sayısının belli olmadığını ifade etti. Saldırganın yaraladığı diğer bir kişinin babası olan Hasan Karaca ise saldırganın hiçbir şey söylemeden direkt olarak bıçakladığını ve olayın sabah başladığını söyledi.

Esenyurt'ta bıçaklı saldırgan dehşetini yaşayanlar o anlar anlattı. Bacağından yaralanan Mehmet Üstel, "Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" dedi.

Esenyurt'ta kimliği belirsiz bir saldırgan sokaklarda dolaşarak önüne geleni bıçakladı. Saldırganın hedef aldığı 9 kişi, çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 9 yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Yaşananları anlatan yaralılardan Mehmet Üstel, "Yürürken karşımdan geldi bir şahıs. Bıçağı çıkardı ekmek bıçağını. Şaka yapar gibi geldi ilk görünce. Bacağıma soktu yürüdü gitti. Ben anında düştüm yere. Hayatta karşılaşmadığım biri. 9 kişi geldi böyle. Hiçbir şey söylemedi. Sabah 09.30'da başlamış, saat 13.30'da beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil" ifadelerini kullandı.

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca'nın babası Hasan Karaca ise, "Çocuğumu bıçaklıyor, çantasını çekmeye çalışıyor. Oradaki esnaf müdahale edip kurtarıyorlar çocuğu. Sabahtan başlamış bıçaklamaya. Başka hastanelere giden de olabilir. Hiçbir şey söylememiş, direk bıçaklamış. Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hasan Karaca Esenyurt Saldırı Güvenlik Hastane 3.Sayfa Güncel Haberler

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