10 yaşındaki çocuk, ailesi uyurken 4. kattan düşerek can verdi

İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan düşen 10 yaşındaki çocuk feci şekilde hayatını kaybetti. Acı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DEDESİ VE KARDEŞİ UYURKEN KAPALI BALKONA GİRDİ

Osmangazi Mahallesi Sarıpapatya Sokak'ta 10 yaşındaki Efe Çakıroğlu, 4 katlı binanın en üstündeki dubleks dairede babası, 5 yaşındaki kardeşi ve dedesiyle birlikte yaşıyordu. Çakıroğlu, dedesi ve kardeşi uyduğu esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle dairenin teras katındaki kapalı balkondan aşağıya düşerek feci bir şekilde hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çocuğun düştüğünü gören çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 10 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri ekipleri, çocuğun düştüğü yerde incelemelerde bulunurken, çocuğun cansız bedeni Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin çocuğun düşmesiyle ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.