Bakan Yerlikaya: Sürücü affı konusu kesinlikle gündemimizde yok

Sürücü affı mı geliyor? Bakan Yerlikaya'dan açıklama var
Zirai don felaketinde çiftçiye rekor tazminat ödenecek

34 ili vuran tarihin en büyük felaketi! Çiftçiye rekor tazminat
Son seçim anketinde çarpıcı sonuç

Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! Fark 2 puanın da üzerine çıktı
Ülke alarmda! Ekvador Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ülke alarmda! Seçimi kazanan devlet başkanına suikast şüphesi

Esenyurt'ta Baba-Oğul Kavgası: Baba Yumrukla Bayıldı

Esenyurt'ta Baba-Oğul Kavgası: Baba Yumrukla Bayıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta baba ve oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Oğul, babasını tek yumrukla bayılttı. O anlar vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi.

Esenyurt'ta baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babanın, oğlunun tek yumruğu ile bayıldığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, baba oğul arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Baba oğul arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Babasını tek yumrukla bayıltan şahsın o anları vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, babasıyla tartışan şahsın önce babasının boğazına sarılıp yere düşürdüğü ardından ise karşılık vermeye çalışan babasına yumruk atarak bayılttığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.