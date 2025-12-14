Haberler

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler dahil oldu, ortalık savaş alanına döndü

Güncelleme:
Esenyurt Pınar Mahallesi'nde iki çocuk arasındaki tartışma ailelerin de dahil olmasıyla çatışmaya dönüştü. Mahalle savaş alanına dönerken, kavga cep telefonuyla kaydedildi.

Esenyurt'ta, iki çocuk arasında çıkan tartışmaya aileler dahil olunca mahalle savaş alanına döndü. Sopaların konuştuğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt Pınar Mahallesi'nde bulunan bir sokakta, dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, olaya aile büyükleri de dahil oldu. Sopaların havada uçuştuğu kavgada mahalle savaş alanına döndü. İki grup arasında yaşanan olayda, taraflar kendiliğinden dağılırken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

