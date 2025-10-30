Haberler

Esenyurt'ta akraba aileler arasında kavga: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışması kavgaya dönüştü. Sopalar ve bıçakların kullanıldığı kavgada 25 yaşındaki Burak A. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, akraba iki aile arasında yaşanan evlilik tartışmasında ortalık kan gölüne döndü. Kadın ve erkeklerin sopayla birbirine saldırıldığı olayda, bıçaklanan 25 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 4 kişinin de yaralandığı kavga anları ise kameraya yansıdı.

OLAY, AKRABA OLAN İKİ AİLE ARASINDA KIZ-ALIP VERME NEDENİYLE ÇIKTI

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında gençlerin evliliği nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda iki aileden onlarca kişi birbirine saldırdı. Sopalarla karşı tarafın aracını parçalayan aile fertleri, ardından ise akrabalarına saldırdı. Yaşanan kavgada Y.C.G. isimli şahıs, bıçakla 25 yaşındaki Burak A.'yı iki yerinden bıçaklarken, H.A.'yı da sopayla hastanelik etti.

POLİS EKİPLERİ OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olaya karışan tarafların hepsinin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Burak A. ve H.A.'yı hastaneye kaldırdı. Karşı taraftan ise yaralanan M.C.G., F.G. ve M.G.'de hastanede tedavi altına alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Yaşanan kavgada aldığı bıçak darbeleri sunucunda hastaneye kaldırılan Burak A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

