Esenyurt'ta 2 Milyonluk Soygunu Anbean Kameralar Kaydetti

Esenyurt'ta bir fabrikadan 2 milyon TL değerinde kaşar peyniri çalan hırsızlar, Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı. Operasyon anları güvenlik kamerasına yansıdı.

- Esenyurt'ta 2 milyonluk soygun yapan hırsızlar böyle yakalandı

İSTANBUL - Esenyurt'ta Asayiş Büro ekipleri, bir fabrikadan 2 milyonluk soygun yapan hırsızları kıskıvrak yakaladı. Operasyon anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe sabah saatlerinde Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan süt ürünleri fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup hırsız, 34 HJD 251 plakalı hafif ticari araç ile fabrikaya yaklaştı. Araçtan inerek fabrikaya gizlice giren hırsızlar içeride bulanan yaklaşık 2 milyon TL değerinde kolilerce kaşar peynirini araca yüklemeye başladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine şahıslar ayrılamadan olay yerine Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Araçları ile kaçmaya çalışan şüphelileri kovalayan polis ekipleri, aracın önünü keserek hırsızları kıskıvrak yakaladı. Olayda 4 kişi yakalanarak gözaltına alınırken hırsızlardan Yaşar 3 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Yaşanan o operasyon anları ise fabrikanın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.