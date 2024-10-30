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Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı

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PKK terör örgütüne üyelik suçundan gözaltına alınan CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkındaki soruşturmanın, Temmuz 2023'te Diyarbakır cezaevindeki PKK'lı hükümlüden ele geçirilen örgütsel dokümanlarda adının geçmesinin ardından başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan sabah saatlerinde gözaltına alınan Ahmet Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında bugün gözaltına alındı. Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapıldı. Özer hakkındaki sürecin Temmuz 2023'te başladığı öğrenildi.

TEMMUZ 2023'TE PKK'LI HÜKÜMLÜDEN ELE GEÇİRİLEN DÖKÜMANDA ADI GEÇİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen ve Özer'in gözaltına alındığı soruşturma sürüyor. Özer hakkında, Diyarbakır Cezaevi'nde cezası kesinleşmiş PKK'lı hükümlüden ele geçirilen dokümanlarda adının geçmesi üzerine Temmuz 2023'te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

10 YILLIK DÖNEMİ KAPSAYAN HTS RAPORLARI DOSYADA

Başsavcılığın, yetkisizlikle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği soruşturma dosyası, Özer'in ikamet adresinin İstanbul olması nedeniyle de temmuzda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da şüpheliye ilişkin geriye dönük 10 yıllık dönemi kapsayan iletişimin tespiti dahil HTS raporları dosyaya eklendi. Soruşturmada kapsamında ayrıca emniyet tarafından hazırlanan tüm raporlar da 28 Ekim'de dosyaya ulaştı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak, üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmişti. Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Özer bu sabah gözaltına alınırken, evi, iş yeri ve aracında arama yapılmıştı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedilmişti.

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlenmişti.

Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütüyle süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirilmişti.

Ahmet Özer'in gözaltı süreci bakın nasıl başlamış: İşte cezaevindeki PKK'lı detayı
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Diyarbakır Politika 3-sayfa Terör Yaşam Dünya PKK

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer adliyeye sevk edildi

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Yorumlar (9)

MÜCAHİT KELEŞ:

vay hain vay. bunlar hep mosat ajani

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serdar kocakaya:

Esenyurt belediyesi demek ki birilerinin aklında kaldı... iştahını kabarttı... demek ki orada yapılacak daha çok şey varken yapamaz duruma geldiler seçimi kaybedince.....

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OğuzHaN Aktepe:

Anlamadığım konu şu; bu herifler seçime girerken nasıl temiz kağıdı alıyolar mq ya! Biri bunu izah etsin bana

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Nevin Adanir:

Ne olduğu suratından belli zaten. Hain şey.

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Tamer:

Köfteci Yusufun insanlara hınzır eti yedirdiği kompasdır

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isa kızmaz:

Demekki sayın Özel’in dediği gibi temiz değilmiş. Boğaz çukuruna kadar şehit kanına batmışmış.

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Sinan Bulduk:

Sadece seçim ittifakı değilmiş demek ki..

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Mustafa Varna:

kral çıplak hükümet istifaaaaaa sizin siyasetiniz batsın ne yapsanız beyhude

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volkan güvenç:

hain arayanlar ayanaya baksın

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