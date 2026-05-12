Esenler'de kediye bıçakla zarar veren iki çocuk kendilerini uyaran kadının üzerine yürüdü

Esenler'de iki çocuk, kediyi yaralama girişiminde bulunduktan sonra, durumu fark eden bir kadın üzerine bıçakla yürüdü. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenler Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yaşları küçük iki çocuk, çöp konteynerinin yanındaki kediyi sevmek bahanesiyle yanına yaklaştı. Çocuklardan biri, kısa süre sonra kediye elindeki bıçakla zarar verdi. Olayı fark eden genç esnaf kadın ise çocukları uyardı. Ancak çocuklar bıçak çekerek kadının üzerine yürüdü. Çocukların çevreye tehlike saçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların tekme attıkları kediye kesici aletle kediye zarar verdiği, olayı fark eden kadının da üzerine bıçakla yürüdüğü anlar yer aldı. İki çocuğun ardından bir otomobilin lastiğini kesmeye çalıştığı da kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDamla Polat:

Ülkenin geleceğine baktığımda çok yoruldum açıkçası! Çağdaş toplumlarda böyle olaylar yok! Laiklik ve eğitimin önemi bir kez daha belli oldu! Bu çocuklar acilen sosyal hizmet merkezlerine verilmeli!

Haber YorumlarıGökmen Pulat:

Bu ne biçim vahşetlik! Masum hayvanlara işkence yapan çocuklar nasıl böyle cüretkâr olabilir! Anneleri babası nerede bunların! Derhal yakalanıp cezalandırılmalıdırlar!

Haber YorumlarıAlper Şentürk:

Böyle şeyler görünce insanın kafası karışıyo, çocukların böyle davranması ekonominin durumundan da kaynaklı bence yahu...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

