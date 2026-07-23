Esenler'de fırtına çatı uçurdu: Ölümden dönenler var

Esenler'de etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısının uçarak sokağa düştüğü anlara tanık olan Hakan Karataş, "Bir anda çatı aşağıya düştü. Karşı binanın çöktüğünü sandım. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi. Hakan Karaaslan isimli vatandaş ise, öğretmen olan kızının ölümden döndüğünü söyledi.

Olay dün akşam saatlerinde Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre etkili olan fırtına nedeniyle bir binanın çatısı uçtu. Uçan çatı sokağa doğru düşerken o esnada sokakta oyun oynayan çocuklar ve yoldan geçen bir kişi, çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çatının sokağa düştüğü anda yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinleri ise dehşet anlarını anlattı.

"Kızımın çok şükür herhangi bir şeyi yok"

Kızının son anda facianın eşiğinden döndüğünü belirten Hakan Karaaslan ise, "Dün kızım işten çıktı saat 17.30 civarıydı. Kendisi bir okulda öğretmen olarak çalışıyor. Buradan geçiyordu ben iki arka sokakta oturuyorum. Buradan geçerken malum bir olayla karşılaştı. Şu an şoktayız. Gerçekten Allah çocuğumuzu bize bağışladı. Kızımın çok şükür herhangi bir şeyi yok. Allah kimseye böyle bir şeyi yaşatmasın" dedi.

"Karşı bina çöktüğünü sandım"

Olay anında mahallede olduğunu belirten Hakan Karataş, " Olayın olduğu esnada karşı kaldırımda oturuyordum. Bir anda buralar karıştı. Buradan bir kadın geçiyordu. Bir anda çatı aşağıya düştü. Çatı aşağıya düşünce burası karıştı. Karşı binanın çöktüğü sandım. Meğersem ki karşı binanın çatısı uçmuş. Olay esnasında herkes bir yere kaçıştı. Herhangi bir yaralanma olmadı" dedi.

Mahalle sakini Emrah Tırmik ise, " Lodos oldu binanın çatısı uçtu. Uçan çatı binanın camına değdi. Binanın camı patladı. Uçan çatı sokağın ortasına düştü. Elektrik telleri parçalandı. İki araç hasar gördü. Çocuklar vardı. Can kaybı ve yaralı yok. Bir kadın kıl payı kurtuldu. Felaket gibi bir şey oldu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı