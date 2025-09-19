Esenler'de Feci Kaza: 5 Yaralı

İSTANBUL (İHA) Kaza, saat 01.30 sıralarında Esenler, TEM Bağlantı Yolunda Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 FCV 607 bir otomobil, seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Araç önce bariyerlere çarptı, ardından takla atarak durabildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yola savrularak yaralandı. Çarpmanın etkisiyle alev alan otomobile, çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alev topuna dönen otomobili söndürdü. Polis ekipleri yolu kapatarak güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de yola savrulan yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Bağlantı Yolu'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Yangında hurdaya dönen otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü. Yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL