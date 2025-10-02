Esenler'de Emniyet Şeridi İhlaline Ağır Cezalar

İstanbul'un Esenler ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimde emniyet şeridini kullanan ve otomobilinde çakar ile siren bulunan bir sürücü yakalandı. Sahte plakalı aracı kullanan sürücüye 195 bin 908 lira, sahibine ise 138 bin 172 TL para cezası yazıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından Esenler'de bir denetim gerçekleştirildi. Yeni hal yolu otogar istikametinde bir aracın emniyet şeridini kullandığı ve araçta çakar, siren bulunduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde aracın koruma şerh kararıyla geçiş üstünlüğü olmadığı ve plakasının sahte olduğu belirlendi. Araç sürücüsü A.Ş. (41) yakalanırken, şahsa Karayolları Trafik Kanununda 'sahte plaka kullanmak', 'çakar siren tertibatı olan araç kullanmak', 'aracın muayenesinin olmaması', ve 'emniyet şeridi ihlali' maddelerinden toplam 195 bin 908 TL idari para ceza uygulandı.

Araç sahibi olduğu belirlenen İ.P. (31) isimli şahıs hakkında ise 'çakar siren tertibatı bulundurmak' maddesinden 138 bin 172 TL para cezası yazıldı. Yakalanan A.Ş. isimli araç sürücüsünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç trafikten 30 gün süreyle men edildi. - İSTANBUL