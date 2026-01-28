Haberler

Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.

  • Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu negatif çıktı.
  • Esat Yontunç, Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev yapıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

ESAT YONTUNÇ'UN TESTİ NEGATİF

Esat Yontunç'a yapılan uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Yontunç'un testi negatif çıktı. Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Esat Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3. Sayfa
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHakan Kılıç:

Adamda saç yok, negatif çıkar tabi:))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Pınar Cilit, başörtüsünü çıkarıp açık halini iki cümlelik notla paylaştı

Başörtüsünü çıkardı, açık halini iki cümlelik notla paylaştı
20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül

20 bin lira ile geçinmeye çalışan emeklileri umutlandıran formül
Almanya Başbakanı Merz: İran'da rejimin günleri sayılıdır

İran'ı açık açık tehdit etti: Günleri sayılıdır
Yılmaz Güney'e 'Terörist' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki

Yılmaz Güney'e "Terörist" diyen savcıya Külliye'den sert tepki