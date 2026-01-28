Esat Yontunç'un test sonucu negatif çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Acun Medya Genel Yayın Koordinatörü Esat Yontunç ile ilgili yeni gelişme yaşandı.

ESAT YONTUNÇ'UN TESTİ NEGATİF

Esat Yontunç'a yapılan uyuşturucu testinin sonucu belli oldu. Yontunç'un testi negatif çıktı. Öte yandan hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Esat Yontunç, "Hayatım boyunca bu konularla ilişkim olmamıştır. Alnım ak, ben kendime güveniyorum, ilk uçakla ülkeme döneceğim" ifadelerini kullanmıştı.

ESAT YONTUNÇ KİMDİR?

Esat Yontunç, 5 Mayıs 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eğitimini Moda Koleji'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden mezun olmuştur.

2002 yılında Acun Ilıcalı ile birlikte "Acun Firarda" programını hazırlayan Yontunç, 2004 yılından beri Acun Medya'da genel koordinatör olarak görev alıyor. Yontunç; Acun Firarda, Devler Ligi, Yok Böyle Dans, Fear Factor, Dokun Bana, Var Mısın Yok Musun, Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz, 3 Adam, Rising Star Türkiye, O Ses Çocuklar, Ütopya, Komedi Türkiye, Saba İle Oyuna Geldik, Ver Fırına gibi bir çok büyük prodüksiyonlu ve bütçeli TV programının genel koordinatörlüğünü üstlendi.