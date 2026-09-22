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Erzurum Valisi Baruş, Okul Güvenliği toplantısında alınacak tedbirleri değerlendirdi

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Erzurum Valisi Baruş, Okul Güvenliği toplantısında alınacak tedbirleri değerlendirdi
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Erzurum Valisi Aydın Baruş, Bakanlar Mustafa Çiftçi ve Yusuf Tekin'in katıldığı Okul Güvenliği toplantısına katıldı. Toplantıda okul çevresi güvenliği, trafik ve servis denetimleri ele alındı; Baruş, Erzurum'da kurumların koordinasyon içinde çalıştığını ifade etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirilen "Okul Güvenliği" konulu Video Konferans Sistemi (VKS) toplantısına katıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğrencilerin yeni eğitim-öğretim döneminde daha güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen kritik toplantıda önemli başlıklar masaya yatırıldı. Bakanlar Çiftçi ve Tekin başkanlığında yapılan VKS toplantısında, okul çevrelerinde alınacak asayiş tedbirleri, trafik denetimleri, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele ile öğrencilerin güvenliğine yönelik yürütülen çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Toplantıda ayrıca, okul güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegrasyonu, okul servis araçlarının denetimi ve okul çevrelerindeki metruk binalara yönelik alınacak önlemler gibi yürütülen faaliyetler ile ilave tedbirler değerlendirildi.

Vali Aydın Baruş, Erzurum genelinde öğrencilerin eğitim hayatlarını huzur içerisinde sürdürebilmeleri için tüm kurumların tam bir koordinasyon içerisinde çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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