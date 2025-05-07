Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Pakistan-Hindistan geriliminde vurulan yerlerden ilk görüntüler

Füzeyle vurulan yerlerden ilk görüntüler! Gün ağarınca ortaya çıktı
35 dakikalık zirve! İşte Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası

35 dakikalık zirvede ne konuşuldu? İşte görüşmenin perde arkası
MEB harekete geçti! Zorunlu lise eğitiminde büyük değişim yaşanacak

Liselerde yeni dönem! Bakanlık düğmeye bastı, masada 3 model var

Erzurum Valiliği'nden Düğünlerde Silah Kullanımına Sert Uyarı

Erzurum Valiliği'nden Düğünlerde Silah Kullanımına Sert Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, düğünlerde, maçlarda ve özel günlerde silahla rastgele ateş etmeyi tehlikeli ve suç olarak nitelendirerek, bu davranışların can güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Valilik, 'Mutluluğa kurşun sıkma' başlığıyla sosyal medya üzerinden de uyarılarda bulundu.

Erzurum Valiliği sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımla Düğünlerde, maçlarda ve özel günlerde silahla rastgele ateş edenlere dikkat çekti.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, geçtiğimiz gün yaptığı asayiş ve güvenlik değerlendirmesinde yaklaşan yaz ayları ile birlikte özellikle düğün konvoyları ve benzeri eğlencelerde silahla rastgele atış yapılmaması noktasında uyarıda bulunmuştu. Bu açıklamadan sonra Erzurum Valiliği sosyal medya hesaplarından "Mutluluğa kurşun sıkma. Asker uğurlamaların, düğün sevinçlerin, maç ve bayram kutlamaların, hayalleri söndürmesin" başlığıyla paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verildi, "Düşünmeden atılan bir kurşun, bir hayatı söndürebilir. Bir mermiyle sevinç, yerini gözyaşına bırakabilir. Düğünlerde, maçlarda ve özel günlerde silahla rastgele ateş etmek; ne eğlencedir, ne de gelenek. Bu davranış; tehlikelidir, suçtur ve geri dönüşü olmayan acılar bırakabilir. Unutmayın: Silahla ateş etmek, çevredeki insanların can güvenliğini tehlikeye atmak, panik ve korkuya neden olmak anlamına gelir. Türk Ceza Kanunu'na göre hapis cezası, Kabahatler Kanunu'na göre idari para cezası ile cezalandırılır" - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kardeş evlerinde ölü bulundu, polis maske ve gözlüklü şüpheliyi arıyor

2 kardeş evde öldü bulundu, kamerayı izleyen polis harekete geçti
Survivor All Star'da Almeda diskalifiye edildi! Nedenini Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyon olması beklenen yarışmacı diskalifiye edildi!
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Erbil'in eski sevgilisi şimdi de mahrem anlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu

Eski sevgili şimdi de yatak sırlarını paylaştı: Böyle zevk alıyordu
Katliam gibi kaza! 4 kişi feci şekilde can verdi

Otoyolda ters yönde giden araç katliam yaptı! Görüntüler korkunç
Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer

Galatasaray'dan Türk futbol tarihine geçecek transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.