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Erzurum polisinden yasa dışı bahse 117 milyon 831 bin TL’lik darbe

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Erzurum polisinden yasa dışı bahse 117 milyon 831 bin TL’lik darbe
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Erzurum merkezli eş zamanlı operasyonda, polis yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde 117 milyon 831 bin 975,25 TL tutarında suçtan elde edildiği değerlendirilen hesap hareketliliği tespit etti.

Erzurum merkezli eş zamanlı operasyonda, polis yasa dışı bahisle mücadele çerçevesinde 117 milyon 831 bin 975,25 TL tutarında suçtan elde edildiği değerlendirilen hesap hareketliliği tespit etti. Para nakline aracılık ettiği tespit edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Erzurum Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce müşterek olarak yürütülen çalışmalarda; 7258 Sayılı Kanun (Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet) kapsamında para nakline aracılık ettiği tespit edilen toplam 7 şüpheli şahsa yönelik, Erzurum merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüpheli şahısların banka hesaplarında yapılan incelemelerde, 117 milyon 831 bin 975,25 TL tutarında suçtan elde edildiği değerlendirilen hesap hareketliliği tespit edildi.

Operasyon kapsamında 6 şüpheli şahıs yakalandı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve çok sayıda fişek ve çok sayıda dijital materyal ve SIM kart ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 şüpheli tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecekti" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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