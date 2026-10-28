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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı 2 bin 863 okul servisini denetledi

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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı 2 bin 863 okul servisini denetledi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında okul çevreleri ve servislerine yönelik denetimlerini sürdürdü. Çalışmalarda 2 bin 863 okul servisi denetlenirken 190 seminerde 7 bin 600 öğrenciye trafik güvenliği eğitimi verildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılında öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerindeki huzuru korumak amacıyla yürüttüğü denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Erzurum Valiliği tarafından yapılan paylaşımda, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servislerine ve okul çevrelerine yönelik geniş kapsamlı huzur ve güven uygulamaları gerçekleştirildiği ifade edildi. Çalışmalar kapsamında, öğrencilerin güvenli seyahat etmelerini sağlamak amacıyla 2 bin 863 okul servis aracı didik didik denetlendi. Trafik bilincini oluşturmak adına düzenlenen 190 seminerde ise 7 bin 600 öğrenciye teorik ve pratik trafik güvenliği eğitimi verildi.

50 binden fazla şahıs sorgulandı

Jandarma sorumluluk bölgesinde yer alan 704 okulda öğrencilerin huzur içinde eğitim alabilmesi için özel personel görevlendirmeleri yapıldı. Okul çevrelerinde icra edilen 1.316 devriye faaliyetinde; 50 bin 516 şahsın GBT sorgusu yapılırken, şüpheli görülen 21 bin 480 araç ise kontrol edildi.

Yetkililer, öğrencilerin eğitimlerini güvenli bir ortamda sürdürmelerine yönelik denetim, kontrol ve bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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