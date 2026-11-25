Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kent genelinde farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında yayımlanan mesajda ve düzenlenen etkinliklerde, kadına yönelik şiddetin bir insanlık suçu olduğuna dikkat çekildi. Farklı birimlerde görev yapan kadın polis memurlarının katılımıyla gerçekleştirilen bilgilendirme faaliyetlerinde, vatandaşlara Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi ve bahanesi olamayacağı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi: "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde bir kez daha vurguluyoruz ki; kadına yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir bahanesi olamaz. Kadınların güvenli, huzurlu ve şiddetten uzak bir yaşam sürmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak; kadınların yanında olmaya, şiddetin her türüne karşı kararlılıkla mücadele etmeye ve ihtiyaç duyulan her anda destek sunmaya devam ediyoruz."

Yetkililer, şiddete maruz kalan veya şiddete tanık olan vatandaşların, akıllı telefonlara indirilebilen KADES uygulaması üzerinden tek tuşla güvenlik güçlerine ulaşarak hızlıca yardım talep edebileceğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı