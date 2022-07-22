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Erzurum haber... Erzurum'da bir kadın, tüfekle atış yaparken kendini vurarak hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Erzurum haber... Erzurum'da bir kadın, tüfekle atış yaparken kendini vurarak hayatını kaybetti

Edinilen Erzurum haberine göre Erzurum'da boş bir arazide, akademisyen olduğu belirtilen bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte tüfekle atış yaparken kendini göğsünden vurdu.

Erzurum'da boş bir arazide, akademisyen olduğu belirtilen bir kadın, arkadaşlarıyla birlikte tüfekle atış yaparken kendini göğsünden vurdu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dadaşköy yol ayrımı havaalanı istikametindeki boş bir arazide meydana geldi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren (35) arkadaşları M.G.U. ve A.U. ile birlikte boş arazide tüfekle atış yapmaya başladı. İddiaya göre, Gölveren, tüfekle atış yapmaya çalışırken kazara kendini vurdu. Arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı

Öte yandan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, talihsiz bir kaza neticesinde vefat eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren için başsağlığı mesajı yayımladı. Rektör Çomaklı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademisyenlerimizden Arş. Gör. Dr. Elif Gölveren'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm Atatürk Üniversitesi ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Atatürk Üniversitesi Dadaşköy Erzurum 3. Sayfa Haberler

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