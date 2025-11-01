Haberler

Erzurum Emniyet Müdürü Karaburun, Huzur Toplantısı'nda Okul Güvenliğini Vurguladı

Ilıca Mahallesi'nde düzenlenen Huzur Toplantısı'nda konuşan Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okullarda güvenliğin sağlanması için 286 memur görevlendirildiğini ve asayiş olaylarında ciddi bir düşüş yaşandığını belirtti.

Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Ilıca Mahallesi'nde "Huzur Toplantısı" buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Karaburun, okullara önem verdikleri ve 179 okulun etrafında polislerin bulunduğunu ifade etti.

Ilıca Mahallesi Muhtarı Özkan Sekmen, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Okan Tekin ve diğer yöneticilerinde yer aldığı "Huzur Toplantısı" programında konuşan Erzurum Emniyet Müdürü Onur Karaburun, bütün okulları polislere zimmetlediklerini söyledi.

"Sorumluluk Alanı Huzur Toplantısı" çerçevesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Karaburun, okullardaki asayiş olaylarında geçen yıla göre ciddi düşüş olduğunu belirtti ve okul çevrelerinde 286 memurun görevlendirildiğini vurgulayarak "Gençler okul çıkışında sorun yaşıyorsa oradayız. Kentte kural dışına çıkanları barındırmayacağız. Uyuşturucuyla uğraşan kim varsa bugün itibariyle bıraksın yoksa ben onun peşindeyim, Erzurum'u terk etsin. Yoksa onları yakalayıp hukuk içinde hak ettiği yere götüreceğim" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
