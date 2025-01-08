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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi
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Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, bir aracın akü kısmında gizlenmiş 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili İran uyruklu bir kişi tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda akü içerisine gizlenmiş 3 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında bir aracın akü kısmına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken olayla ilgili olarak yakalanıp adli mercilere sevk edilen İran uyruklu A.G. (42) isimli şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Yapılan açıklamada, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı, satışı ve nakli ile ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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