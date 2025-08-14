Erzurum'da Trafik Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Erzurum - Tortum karayolunda meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Gülseda Onay yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Nasuh Akçura'nın cenazesi memleketi Antalya'ya gönderilecek.
Erzurum'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti.
Erzurum - Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi meydana gelen trafik kazasında Gülseda Onay (18) hayatını kaybedenken aracı kullandığı belirtilen Uzman Çavuş Nasuh Akçura ağır yaralanmıştı.
Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu belirtilen Jandarma Uzman Çavuş Nasuh Akçura'nın (26) cenazesi bugün memleketi Antalya'ya gönderilecek. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa