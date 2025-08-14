Erzurum'da Trafik Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti

Erzurum'da Trafik Kazası: Uzman Çavuş Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum - Tortum karayolunda meydana gelen trafik kazasında 18 yaşındaki Gülseda Onay yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Uzman Çavuş Nasuh Akçura'nın cenazesi memleketi Antalya'ya gönderilecek.

Erzurum'da dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti.

Erzurum - Tortum karayolu Karagöbek Mahallesi meydana gelen trafik kazasında Gülseda Onay (18) hayatını kaybedenken aracı kullandığı belirtilen Uzman Çavuş Nasuh Akçura ağır yaralanmıştı.

Şenkaya İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli olduğu belirtilen Jandarma Uzman Çavuş Nasuh Akçura'nın (26) cenazesi bugün memleketi Antalya'ya gönderilecek. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mutluluğu kısa sürdü! Aleyna Dalveren'den sitem dolu paylaşım

'Altın Gelin'den şaşırtan hamle: Tüm fotoğrafları sildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otostop çeken genç, aracına bindiği adamın tacizini böyle kayda aldı

Yaşlı başlı adamın aracına binen gence yaptığına bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.