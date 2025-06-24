Erzurum'da Trafik Kazası Sonrasında Silahlı Kavga

Erzurum'da Trafik Kazası Sonrasında Silahlı Kavga
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Erzurum'da sabah saatlerinde bir trafik kazası ile başlayan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Polis, tarafları ayırmak için müdahale etti ve birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Erzurum'da bir trafik kazası ile başlayan kavga büyüdü ve sonrasında silahlar konuştu. Polis tarafları ayırmak için büyük çaba gösterdi.

Erzurum'da sabah saatlerinde bir trafik kazası ile başlayan olaylar bir anda büyük bir kavgaya dönüştü, kavgada bazı şahıslar silahla ateş etti. Erzurum'un Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Kombina Caddesi'nde devam eden bir inşaat şantiyesi önünde silahlı kavga olduğunu ihbarı üzerine çok sayıda polis ekibi olay yerine sevk edildi. Kalabalık iki grup arasında çıkan kavgada tabanca kullanıldığının fark edilmesi üzerine takviye istendi. Polis kısa sürede kavga eden grupları ayırdı ve bir çok şahsı gözaltına aldı.

Olayın sabah saatlerinde Kombina Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasından dolayı taraflar arasında çıkan kavganın devam olduğu anlaşıldı. Sabah meydana gelen kazanın tarafları polis merkezindeki işlemlerinin ardından tekrar aynı yerde, bu defa daha kalabalık bir şekilde kavga ettikleri anlaşıldı. Polis ekiplerinin olaya müdahale ettiği sırada bir şahsın tabanca ile ateş ettiği görüldü. Olay sonrası yapılan kontroller ve incelemede 2 adet tabanca ve bunlara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Olay yerinde boş mermi kovanları bulundu.

Olaya karışan şahıslar işlem yapılmak üzere Gölbaşı ve Gürcükapı Polis Merkezlerine götürüldü. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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