Erzurum'da Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Erzurum'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belli oldu.

Erzurum- Tortum yolu Dumlu Mahallesi civarında; Cengiz Atalay yönetimindeki 53 AAT 761 plakalı otomobil, Muhammed Anıl Yiğit Keskin idaresindeki 34 ES 7768 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada; şoför Cengiz Atalay ile aynı araçtaki Kadriye Bozuçurum, Abdurrahman ve Abdulkadir Akbulut yaşamını yitirdi. Diğer araçta bulunan sürücüsü Muhammed Anıl Keskin, Gonca Keskin ve Ada Selin Keskin de yaralandı.

İtfaiye ekipleri araçlarda sıkışanları çıkarmak için uzun bir uğraş verdi. Kaza sonrası olay yeri inceleme çalışması yapıldı ve cenazeler otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor. - ERZURUM