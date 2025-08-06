Erzurum'da Temmuz Ayında 187 Trafik Kazası: 3 Ölü, 326 Yaralı

Erzurum'da polis sorumluluk bölgesinde 2025 yılının Temmuz ayında 187 ölümlü-yaralamalı trafik kazası yaşandı.

Erzurum'da 2025 yılının Temmuz ayında trafik istatistiklerine bakıldığında; polis bölgesinde meydana gelen trafik kazalarında daha çok maddi hasarlar yaşandığı görülüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan aylık trafik istatistik bültenindeki ölü sayıları kaza yerindeki verileri ifade ediyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı Trafik İstatistik verilerine göre; Erzurum'da 2025 yılı Temmuz ayında 187 yaralamalı kaza, 271 maddi hasarlı kazada 3 ölüm ve 326 yaralı kayıtlara geçti.

Erzurum'da 2025 yılının ilk yedi ayında 895 ölümlü-yaralamalı kaza, bin 586 maddi hasarlı kazada 11 ölü ve bin 597 yaralı kayıtlara geçti. - ERZURUM