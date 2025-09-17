Haberler

Erzurum'da Sosyal Medyada Terör Propagandası Yapan 2 Kişi Yakalandı

Palandöken ve Hınıs ilçelerinde sosyal medya üzerinden DEAŞ propagandası yaptığı belirlenen iki kişi, jandarma tarafından yakalandı. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Erzurum'un Palandöken ve Hınıs ilçelerinde sosyal medya üzerinden terör propagandası yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ propagandası yapan 2 şüpheliyi tespit etti. Hınıs ve Palandöken ilçelerinde yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, terör örgütleri ile mücadelenin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
