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Erzurum'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Erzurum'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı
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Erzurum’da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Erzurum'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Yunusemre Mahallesi Salı Pazarı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki taraf arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli silahıyla ateş açtı. Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kavgada tek kurşunla yaralanan şahsa, sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı, ambulansla Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinden yaya olarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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