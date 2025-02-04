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Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele: 339 Sosyal Medya Kullanıcısı Tespit Edildi

Erzurum'da Siber Suçlarla Mücadele: 339 Sosyal Medya Kullanıcısı Tespit Edildi
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Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü, 2025 Ocak ayında sosyal medya platformlarında terör örgütü propagandası ve diğer asayiş suçları içeren paylaşımlar yapan 339 kullanıcıyı tespit ederek adli işlemlere başladı.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kötü amaçlı sosyal medya paylaşımlarını mercek altına almaya devam ediyor.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlerince 2025 yılı Ocak ayı içerisinde Facebook, X, instagram, Tiktok vb. sosyal medya platformlarında 7/24 esasına göre yürütülen sanal devriye faaliyetler kapsamında; terör örgütü propagandası içerikli paylaşımlarda bulunan 188 adet sosyal medya hesabı tespit etti. Diğer asayiş suçları kapsamında suç unsuru içerikli paylaşımlarda bulunan 151 adet sosyal medya hesabı tespit edildi Söz konusu sosyal medya hesapları ile ilgili olarak adli talimatlar doğrultusunda yapılan detaylı analiz ve incelemeler neticesinde paylaşımları yapan toplam 339 sosyal medya kullanıcısı tespit edilmiş ve şahıslar hakkında gerekli adli işlemlere başlanılmıştır.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sosyal medya platformları üzerinde 7/24 esasına göre yürütülen Sanal Devriye faaliyetlerine kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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