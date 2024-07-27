Erzurum'da Polis Kadına Şiddet Konusunda Bilgilendirme Yaptı

Erzurum'un Hınıs ilçesinde polis vatandaşa uyarıcı broşürler dağıttı, kadına şiddet konusunda bilgilendirme yaptı.

Hınıs İlçe Emniyet Müdürlüğü personellerince Hınıs-Varto yolu uygulama noktası ve cuma namazı çıkışında halkın yoğun olduğu yerlerde suçun önlenmesi, vatandaşlarım mağduriyet yaşamaması ve bilgilendirme amaçlı "Kadına El Kalkamaz", "Dolandırıcılık", "Çocuklar için Temel Güvenlik Kuralları ", "Uyuma" ve "Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlar " ile ilgili broşürler dağıtıldı. Güvenlik güçleri tarafından vatandaşlara gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. - ERZURUM