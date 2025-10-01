Erzurum'da Polis Denetimleri ve Bilgilendirme Faaliyetleri Artırıldı

Erzurum'da polis denetim ve uygulamalarına hız verdi.

İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Üniversite Kavşak kartal girişi ve G.S.B. yurtlar kampüsü karşısı uygulama noktalarında yapılan çalışmaları yerinde denetledi.

Geçtiğimiz haftalarda göreve başlayan Emniyet müdürü Karaburun, uygulamalara bizzat eşlik ederek vatandaşları dinliyor.

Bu arada Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğünü bozmaya çalışan terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerini etkisiz kılmak, Atatürk Üniversitesinde eğitim görmek için şehre gelen öğrencileri bilgilendirmek, öğrenci/polis ilişkilerini daha samimi kılmak ve teröre karşı ortak tavır sergilemek amacıyla "Gençlik Güvenli Gelecek ve El Ele Güvenli Geleceğe "projeleri kapsamında bilgilendirme çalışması yapıldı.

Atatürk Üniversitesi Oditoryum Salonun önünde açılan bilgilendirme standında toplamda 3 bin kişiye ulaşılarak hediye ve ikramlarda bulunuldu. . Ayrıca Atatürk Üniversitesinde oryantasyon sürecinde olan 1. sınıf öğrencilerine yönelik Oditoryum Salonunda "İllegal Yapılar "hakkın da sunum yapıldı.

Öte yandan Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte vatandaşlara güvenli seyahat ortamı oluşturmak, trafik güvenliğini sağlamak, trafik kazalarını azaltmak ve toplumsal huzuru korumak amacıyla denetimlere aralıksız devam edildiği belirtildi. - ERZURUM