Erzurum'da PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren sözde Kürt Kızılayı isimli dernek adına faaliyet yürüten 9 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına Almanya merkezli faaliyet gösteren Heyva Sor A Kürdistan (Sözde Kürt Kızılayı) isimli dernek adına ilde faaliyet yürüten ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet ederek Terörizme Finans sağladığı ve maddi yardım aldığı tespit edilen; 9 şahıs Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonel çalışma ile gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan A.K., Z.T., R.Ö., D.K.,H.D. ve B.A. isimli şahıslardan Y.İ. isimli şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ERZURUM