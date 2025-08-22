Erzurum'da Otluk Alanda Yangın, İtfaiye Zamanında Müdahale Etti

Erzurum'da Otluk Alanda Yangın, İtfaiye Zamanında Müdahale Etti
Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi ise henüz bilinmiyor.

Erzurum'da meydana gelen ot yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

Erzurum'un Palandöken ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'nde, otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Alevlerin ve dumanının yükselmesi üzerine çevredeki vatandaşlar ihbarda bulundu. Yangın alanına gelen itfaiye ekipleri kısa bir çalışma sonrası alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin yakında bulunan evlere sıçramadan söndürülmesi herkese rahat bir nefes aldırdı.

Polis yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme ve araştırmasını sürdürüyor. - ERZURUM

