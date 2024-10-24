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Erzurum'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 8 Yaralı

Erzurum'da Öğrenci Servisi ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 8 Yaralı
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Horasan ilçesinde meydana gelen kazada, öğrenci servisi ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Sürücüler, 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzurum'un Horasan ilçesinde öğrenci servisi ile kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Horasan'da eğitim gören öğrencileri İncesu Mahallesi'ne taşıyan E.A yönetimindeki öğrenci servis aracı, Horasan Yukarı Tahirhoca mevkiinde İ.K. idaresindeki kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile 5 öğrenci, 1 öğretmen yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar ile Horasan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, Milli Eğitim Müdürü Selahattin Karakurt ilçe Jandarma Komutanı Mehmet Akpınar ve Emniyet Müdürü Sedat Bülbül ile birlikte yaralıları Horasan Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başhekim Dr. Salih İnce'den yaralıların durumu hakkında bilgi alan Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, "Herhangi can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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