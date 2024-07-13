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Erzurum'da Nehirde Serinlemek İsterken Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

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Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 3 çocuktan biri hayatını kaybederken, bir çocuk kurtarıldı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor.

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek için nehre giren 3 çocuktan biri hayatını kaybederken, bir çocuk kurtarıldı. Kaybolan çocuğu arama çalışmaları ise sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Horasan ilçesinde aileleri ile pikniğe giden 3 çocuk serinlemek için Aras Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan çocuklardan Murat Sevuk boğularak hayatını kaybederken, Yusuf Özer suda kayboldu. Yeser Özer ise yakınları tarafından kurtarıldı. Olayın ardından suda kaybolan Yusuf Özer'i bulmak için çalışmalar sürdürülüyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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