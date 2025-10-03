Haberler

Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 32 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 32 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda 32 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan üç kişiden biri tutuklandı. Jandarma, narkotik suçlarla mücadelenin süreceğini belirtti.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonda 32 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Pasinler İlçe Jandarma Komutanlığınca Pasinler ilçesinde icra edilen operasyonda 32 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olay şüphelisi 3 şahıs hakkında adli işlemlere başlanılırken 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenliği ve huzuru için narkotik suçlarla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MİT, İsrail'e casusluk yapan Serkan Çiçek'i gözaltına aldı

MİT, MOSSAD casusu Türk'ü yakaladı! İşte aldığı para
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de maç sonu röportajına damga vuran diyalog

Maç sonuna damga vuran an
TOGG'dan 700 bin TL'ye kadar sıfır faizli kredi kampanyası

TOGG'dan herkesi araba sahibi yapacak kampanya! İki modelde geçerli
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.