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Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi

Erzurum'da Narkotik Operasyonu: 1 Kilogram Bonzai Ele Geçirildi
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda 1 kilogram 190 gram bonzai ile 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Toplam 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1 şahıs tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca narkotik suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 1 kilogram 190 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekiplerince sürdürülen çalışmalarda son bir ay içerisinde 35 gram metamfetamin ve 1 kilo 190 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapılırken 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Narkotik suçların önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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