Üye Girişi
Haberler

Erzurum'da Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Erzurum'da Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, 15 Kasım 2024 - 01 Nisan 2025 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği takılmasının zorunlu olduğunu duyurdu. trafikteki kış mevsimi şartlarının dikkate alındığı uyarıda, sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla bu önlemin alındığı belirtildi.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan kış ayları ile birlikte sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğü'nün konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi şartları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilimiz genelinde 15 Kasım 2024 - 01 Nisan 2025 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği takılması zorunludur." denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kış lastiği uygulaması Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Hava Durumu Güvenlik erzurum 3-sayfa Ulaşım trafik Yaşam

Bomba iddia: AK Parti yönetimi asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmasını istiyor

İşte AK Parti yönetiminin düşündüğü asgari ücret rakamı

 Kılıçdaroğlu 356 gündür kullandığı 2 makam aracını CHP'ye iade etti

Kılıçdaroğlu'nun 356 günlük çifte makam aracı keyfi sona erdi

 Cem Garipoğlu'nun mezarında bulunan poşetteki kan örneği bir insana ait çıkmadı

Cem Garipoğlu'nun mezarındaki sır! Poşetteki kan bir insana ait çıkmadı
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sevdagül Tuncer'e gözaltı şoku

Zafer Partisi'nde gözaltı şoku! Evinden alınıp emniyete götürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.