Erzurum'da Kış Lastiği Uygulaması Başlıyor

Erzurum Emniyet Müdürlüğü, yaklaşan kış ayları ile birlikte sürücüleri kış lastiği konusunda uyardı.

Emniyet Müdürlüğü'nün konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Trafik kazalarının oluşmasında önemli rol oynayan kış mevsimi şartları ve trafik güvenliğine yönelik olumsuzluklar dikkate alınarak vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilimiz genelinde 15 Kasım 2024 - 01 Nisan 2025 tarihleri arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği takılması zorunludur." denildi. - ERZURUM