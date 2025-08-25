Erzurum'da Kavga Anları Amatör Kameralara Yansıdı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavga amatör kameralara yansıdı.

İlçeye bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada birkaç kişinin bir kişiyi darp ettiği görüntülere yansıdı. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde şahısların tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar dikkat çekti.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM