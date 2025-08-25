Erzurum'da Kavga Anları Amatör Kameralara Yansıdı
Yakutiye ilçesinde meydana gelen kavgada birkaç kişi bir kişiyi darp etti. Olay anı, çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi. Polis, inceleme başlattı.
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde çıkan kavga amatör kameralara yansıdı.
İlçeye bağlı Muratpaşa Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle çıkan kavgada birkaç kişinin bir kişiyi darp ettiği görüntülere yansıdı. O anlar çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kameralarına kaydedildi. Görüntülerde şahısların tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar dikkat çekti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ERZURUM
