Üye Girişi
Haberler
Yangın felaketinde hayatını kaybedenlere veda! Erdoğan 'Dostum' dediği ismi yalnız bırakmadı

"Dostum" dediği ismi en acı gününde yalnız bırakmadı
76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu ortaya çıktı

İşte 76 kişinin yanarak can verdiği otelin itfaiye raporu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
Kartalkaya'daki 5 otelden yalnızca Grand Kartal'ın yangın merdivenleri içerdeymiş

Bölgedeki tek örnek! Grand Kartal'da 76 kişiyi ölüme götüren fark

Erzurum'da Karlı Yolda Devrilen Kamyon Sürücüsü Kurtuldu

Erzurum'da Karlı Yolda Devrilen Kamyon Sürücüsü Kurtuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bingöl'den Erzurum'un Tekman ilçesine yem götüren kamyon, virajlı ve kaygan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlattı ve yem çuvalları başka bir araçla bölgeye gönderildi.

Erzurum'da karlı yolda devrilen yem yüklü kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Bingöl'den Erzurum'un Tekman ilçesi Hamzanlar Mahallesi'ne yem götüren 12 AAK 853 plakalı kamyon, Alabayır ile Karlıca arasında yolun virajlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki yem çuvalları başka bir araçla Hamzanlar Mahallesi'ne gönderildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Korkulu rüyası artık Fenerbahçe'de
img

"HPV pozitif olmak, rahim ağzı kanseri olmak demek değildir"
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gözyaşları!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yangında kızı ve torununu kaybeden anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış

Yangında çifte acı yaşayan anne: Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış
Tutuklanan Ümit Özdağ'ın hakimlikteki ifadesi ortaya çıktı

Mahkemede verdiği ifadede ses getirecek "suikast" detayı
Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL talep eden bile var

Bolu'daki faciayı fırsata çevirdiler! 100 bin TL isteyen bile var
Berfu Yenenler'in acı kaybı: Aklımı kaçırmak üzereyim

Berfu Yenenler'in yangındaki acı kaybı
Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti

Serenay Sarıkaya'nın yangın faciası paylaşımı tepki çekti
Yangına 12. katta yakalanan Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Şevval en zor kararını babasını arayarak vermiş: Atlayayım mı?

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.