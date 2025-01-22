Erzurum'da Karlı Yolda Devrilen Kamyon Sürücüsü Kurtuldu

Erzurum'da karlı yolda devrilen yem yüklü kamyonun sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Bingöl'den Erzurum'un Tekman ilçesi Hamzanlar Mahallesi'ne yem götüren 12 AAK 853 plakalı kamyon, Alabayır ile Karlıca arasında yolun virajlı ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, araçtaki yem çuvalları başka bir araçla Hamzanlar Mahallesi'ne gönderildi. - ERZURUM