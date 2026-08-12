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Erzurum'da kar maskeli silahlı şahıs paniği: 3D yazıcıyla yapılmış oyuncak çıktı

Erzurum'da kar maskeli silahlı şahıs paniği: 3D yazıcıyla yapılmış oyuncak çıktı
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Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kar maskeli ve tüfekli bir kişi gören mahalle sakinleri polise ihbarda bulundu. Gözaltına alınan 19 yaşındaki şüphelinin silahı, metruk bir binada bulundu ve 3D yazıcı ile üretilmiş oyuncak olduğu anlaşıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde sokakta kar maskeli ve silahlı bir şahıs gören vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. Murat Paşa Mahallesi sakinleri, sokakta kar maskesiyle ve elinde tüfekle gezen bir kişiyi görünce durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine Erzurum polisi hızla bölgeye sevk edildi. Vaniefendi Camisi civarında eşgale uygun kişiyi arayan emniyet güçleri, kendilerini fark eden 19 yaşındaki M.A.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Silah metruk binada bulundu

Şüpheli M.A.Ç., ilk sorgusunda elindeki silahı yakınlardaki metruk bir binaya sakladığını itiraf etti. Polise sakladığı yeri gösteren gencin sakladığı "tüfek" gizlendiği binadan çıkarıldı. Yapılan incelemede, paniğe neden olan silahın 3D yazıcı ile üretilmiş ama aslına çok benzeyen bir oyuncak olduğu anlaşıldı.

Gerçeğin ortaya çıkmasıyla mahalle sakinleri ve polis ekipleri rahat bir nefes alırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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