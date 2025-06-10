Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şahıs Yakalandı

Erzurum'da Kaçakçılık Operasyonları: 15 Şahıs Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ayda kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda 15 şahsı yakaladı ve çok sayıda ruhsatsız silah ile elektronik eşya ele geçirdi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 15 şahıs yakalandı.

Yapılan çalışmalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet tabanca şarjörü, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 615 adet sikke, 2 adet dedektör, 5 adet muhtelif kazı malzemesi, 115 adet akıllı kol saati ile 345 adet elektronik eşya ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 15 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada "Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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