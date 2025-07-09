Erzurum'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı

Erzurum'da Kaçakçılara Yönelik Operasyon: 12 Şüpheli Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, 01-30 Haziran 2025 tarihleri arasında yürütülen operasyonlarla 12 şüpheli hakkında adli işlem yaptı. Ele geçirilen malzemeler arasında 30 kg tütün, 10 bin adet makaron ve dedektör bulunuyor.

Erzurum'da jandarma ekipleri kaçakçılara yönelik operasyon yaptı, 12 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca 01-30 Haziran 2025 tarihleri arasında kaçakçılık ve organize suçların önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; 30 kg tütün, 10 bin adet makaron, 5 bin 225 adet sigara kağıdı ve 1 adet dedektör ele geçirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde toplam 12 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar, vatandaşlarımızdan aldığımız güçle aralıksız olarak sürdürülecektir" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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