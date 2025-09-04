Erzurum'da Jandarma Operasyonları: 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması, suç ve suçluyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ile suçlulara göz açtırmıyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir ay içerisinde il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 26 göçmen yakalandı. Aynı süreçte siber suçlarla ilgili olarak ta 17 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı tespit edilen 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 organizatör hakkında adli işlem yapılırken bunlardan biri tutuklandı.

Yakalanan 26 Afganistan uyruklu düzensiz göçmene toplamda 854.464 TL idari para cezası uygulandı.

Siber suçlarla mücadele kapsamında icra edilen sanal devriye faaliyetleri neticesinde ise 13 şahsın terör örgütü propagandası yaptığı, 1 şahsın 6415 sayılı Terörizmin Finansmanı Kanunu'na muhalefet ettiği, 1 şahsın kişiye hakaret suçu işlediği, 1 şahsın 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet ettiği, 1 şahsın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na muhalefet ettiği tespit edilmiş olup, toplamda 17 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Ayrıca, 276 yasa dışı bahis ve kumar içerikli site/hesap Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirilerek işlem yapılması sağlandığı belirtildi.

Ayrıca icra edilen operasyonel faaliyetlerde suçta kullanıldığı değerlendirilen; 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, suç ve suçlu ile mücadelede halkın huzur ve güveni için çalışmalarına hız kesmeden devam edileceği belirtildi. - ERZURUM