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Erzurum'da İzinsiz Kazı Yapan 8 Kişi Yakalandı

Erzurum'da İzinsiz Kazı Yapan 8 Kişi Yakalandı
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Erzurum'un Çat ilçesinde yapılan operasyonda, izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi yakalandı. Operasyonda ruhsatsız bir tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Şüpheliler, kültürel mirası koruma kanununa muhalefetten adli işlem görecek.

Erzurum'un Çat ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 8 şahıs yakalandı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Çat İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Çat ilçesi Karaşeyh Mahallesi'nde yapılan operasyonda iş makinesi ile izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör ile 33 adet fişeğe el konuldu.

Olay şüphelisi 8 şahıs hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem yapılarak Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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