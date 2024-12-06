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Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör ve 10 Göçmen Yakalandı

Erzurum'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Organizatör ve 10 Göçmen Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, sosyal medya üzerinden göçmen kaçakçılığı yapan 3 organizatörü ve 10 düzensiz göçmeni yakaladı. Operasyon sonrası yakalanan göçmenler geri gönderme merkezine teslim edildi.

Erzurum'da sosyal medyada kaçak göçmenlerle ilgili paylaşımdan yola çıkan ekipler, arazide organizatör 3 şahsı ve 10 göçmeni yakaladı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan saha ve analiz çalışmaları neticesinde; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce internet ortamında icra edilen sanal devriye faaliyeti esnasında, bir şahsın TikTok adlı platformda Erzurum'da düzensiz göçmenleri taşıdığına dair video paylaştığı görülerek, konuyla ilgili yapılan incelemede videoyu paylaşan şahsın kimlik bilgileri tespit edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen ve kimliği tespit edilen şahısla ilgili Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) ile Tortum İlçe Jandarma Komutanlığınca Tortum ilçesinde operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şahsın da aralarında bulunduğu 3 organizatör yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, 3 organizatör ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı. Organizatörlerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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