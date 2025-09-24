Erzurum'da Gençlerin Tehlikeli Yürüyüşü Kameralara Yansıdı

Erzurum'un Narman ilçesinde iki gencin tehlikeli yürüyüşü araç kamerasına yansıdı.

Oltu - Narman çevre yolunda, sol şeridi adeta ortalayarak yürüyen gençler, geçen araçlara aldırış etmeden uzun süre yolda yaya olarak yürümeye devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren gençler bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar araç kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. - ERZURUM