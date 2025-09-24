Erzurum'da Gençlerin Tehlikeli Yürüyüşü Kameralara Yansıdı
Narman ilçesinde, gençlerin Oltu - Narman çevre yolunda araçların arasında, tehlikeye aldırış etmeden yürüdüğü anlar kameralara yansıdı. Gençler, trafiği tehlikeye atarak uzun süre yolda yürümeye devam etti.
Erzurum'un Narman ilçesinde iki gencin tehlikeli yürüyüşü araç kamerasına yansıdı.
Oltu - Narman çevre yolunda, sol şeridi adeta ortalayarak yürüyen gençler, geçen araçlara aldırış etmeden uzun süre yolda yaya olarak yürümeye devam etti. Trafiği tehlikeye düşüren gençler bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar araç kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa