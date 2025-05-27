Erzurum'da Freni Boşalan Beton Mikseri Feci Kazaya Neden Oldu
Erzurum'un Yakutiye ilçesinde freni boşalan bir beton mikseri, trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca araca çarptıktan sonra devrildi. Kaza sonrası çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.
Erzurum'da feci kaza: Beton mikseri onlarca araçları biçti
ERZURUM - Erzurum'un Yakutiye ilçesinde beton mikseri onlarca aracı biçti.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye ilçesi havalimanı yolu üzerinde freni boşalan beton mikseri trafikte ve yol kenarında bulunan onlarca aracı çarptıktan sonra devrildi.
Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - 3.Sayfa