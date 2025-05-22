Erzurum'da Feci Kaza: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Erzurum'da feci kaza: Minibüsle çarpışan Tofaş marka araç hurdaya döndü

Feci kazada: 1 ölü 1 ağır yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Şenkaya ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüsle kafa kafaya çarpışan TOFAŞ marka araç adeta demir yığınına döndü.

Erzurum'un Şenkaya ilçesi Ardahan'ın Göle ilçesini bağlayan karayolunda saat 14.00 sularında Göle istikametine giden Ferdi Tarhan yönetimindeki 75 AAH 910 plakalı TOFAŞ marka otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Özdemir yönetimindeki 25 LU 349 plakalı ticari minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada TOFAŞ araç sürücüsü Ferdi Tarhan hayatını kaybetti. Sima Nebati Alagöz ağır yaralanıken, ticari minibüs sürücüsü Ahmet Özdemir hafif yara aldı. Kaza yerine gelen 112 ekipleri ve itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Sima Nebati Alagöz'ü araç içerisinden çıkardılar. Yaralılar tedavi edilmek üzere Göle ve Şenkaya ilçeleri Devlet hastanelerine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık personeli sevk edildi. Bir süre yol kontrollü olarak tek şeritten verildi. Olayla ilgili inceleme vce ve soruşturma devam ediyor.