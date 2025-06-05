Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 53 Kaçak Göçmen Yakalandı

Erzurum'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 53 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, son bir ayda göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen operasyonlar sonucunda 53 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler arasında Afganistan, Suriye, Bangladeş, İran ve Pakistan uyruklular yer alıyor. Ayrıca, göçmen kaçakçılığı yapan 4 organizatör hakkında da adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca son bir ay içerisinde göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye yönelik icra edilen faaliyetlerde; 53 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, son bir ay içerisinde yurda kaçak yollarla girdiği tespit edilen 46 Afganistan, 3 Suriye, 2 Bangladeş, 1 İran, 1 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 53 düzensiz göçmen yakalanarak Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Yapılan çalışma kapsamında olaylarla ilgili olarak göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli organizatöre adli işlem yapıldı.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilgili mevzuatların verdiği görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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